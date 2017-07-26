MAÇTA YERE YIĞILAN FUTBOLCU, ARTIK YÜRÜYÜP KONUŞAMAYACAK
Ajax'ta forma giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan maçta yere yığılan Abdelhak Nouri, komadan çıktı ancak artık yürüyemeyecek ve konuşamayacak.
Ajax'ta geçtiğimiz hafta maç sırasında fenalaşıp hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin yoğun bakım ünitesinden çıktığı duyuruldu. Holanda ekibinin web sitesinden yaptığı duyuruya göre oyuncunun komadan çıktığı ve kendi kendine nefes almaya başladığı belirtildi.
Açıklamada bunun dışındaki fonksiyonlarda bir değişiklik olmadığı belirtildi.
Genç oyuncunun hastaneden çıkarıldığında yürüme, konuşma ve düşünme yeteneklerinden mahrum olacağı açıklandı.
WERDER BREMEN MAÇINDA YERE YIĞILMIŞTI
20 yaşındaki oyuncu 8 Temmuz'da Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında yere düşmüş ve kalp atış hızı aşırı yavaşlamıştı. Bu sırada oksijensiz kalan genç oyuncu bu nedenle beyin fonksiyonlarından bazılarını kaybetmişti.
(Cnntürk)
Kaynak: haberinburada
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