MAÇTAN SONRA CAPS'LER PATLADI: TUDOR AĞLAMA
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesiyle birlikte sosyal medyada yapılan caps'ler dikkat çekti.
Galatasaray'ın İsveç temsilcisi Östersunds'e elenerek Avrupa'ya veda etmesi sosyal medyada gündeme oturdu.
Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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