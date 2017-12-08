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Maçtan Sonra Hakeme Sarılan Kaleci Beş Maç Ceza Aldı

MAÇTAN SONRA HAKEME SARILAN KALECİ BEŞ MAÇ CEZA ALDI

Yunanistan'ın PAS Lamia takımı kalecisi Nikos Papadopoulos, maçtan sonra hakeme sarıldığı için beş maç ceza aldı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Maçtan Sonra Hakeme Sarılan Kaleci Beş Maç Ceza Aldı(5/10)1

Yunanistan Liginde ilginç bir olay yaşandı.

PAS Lamia takımı Panaitolikos ile karşılaştığı mücadelenin 97. dakikasında attığı beraberlik golünden sonra mutluluktan kendisini kaybeden kaleci, hakem Neophatiadis'e sarılıp öpücük yağmuruna tuttu.

HAKEME SARILDI KIRMIZI KARTI YEDİ

Kalecinin beklenmedik bu tavrı karşısında şaşıran hakem kaleciyi iteledikten sonra önce kırmızı kart gösterdi sonra maçın son düdüğünü çaldı.

HAKEMİ TACİZ ETME SUÇUNDAN 5 MAÇ CEZA ALDI

Disiplin kurulan sevk edilen kaleci, hakemi taciz etme suçundan beş maç ceza aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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