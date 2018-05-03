MADDE BAĞIMLISI ARAŞTIRMA KOMİSYONU: NARGİLE KAFE AÇMAK YASAKLANSIN
TBMM Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu sigara kullanımındaki yasakların nargile içinde hayata geçirilmesini önerdi. Komisyon nargile kafe açmanın yasaklanmasını teklif etmeye hazırlanıyor.
TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, nargile kafe açmanın yasaklanmasını teklif etmeye hazırlanıyor.
TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu tamamlandı.
RAPORLARDA YER ALAN TEKLİFLER
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre raporda yer alan bazı teklifler şöyle:
- 'Uyuşturucu madde' ifadesinin olumlu çağrışım yapabileceği dikkate alınarak bu ifade yerine 'madde', 'bağımlılık yapıcı madde' gibi ifadelerin kullanılmasına dikkat edilmeli.
- Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemeler nargile kullanımı için de hayata geçirilmeli. Nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemeler yapılsın ve kapalı alanlarda nargile kullanımı yasaklansın.
- Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelede uluslararası bir kuruluş kurulmasına öncülük etmesi, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde merkezi Türkiye'de olan uyuşturucuyla mücadele komitesinin kurulması yerinde olacaktır.
JANDARMA TESPİT ETSİN
- Mahalle ve sokak bazında uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik ilgili kişilere (özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf vb) eğitim verilsin.
- Jandarmanın iletişimin tespiti ve takibi yetkisinin artırılması ve sanal ortamda araştırma yapabilme yetkisiyle donatılması uyuşturucuyla mücadeleye önemli katkılar sağlar.
- Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, 'Hayır' diyebilme gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer vermeli.
- Cumhurbaşkanlığına bağlı 'Bağımlılıkla Mücadele Müsteşarlığı' kurulmalı.
Kaynak: haberinburada
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