

Yemekleri sindirmeye yardımcı olduğu düşünülen maden suyu bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. İşte maden suyu tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...



Vücudun sıvı ve mineral dengesini koruması için sıkça tüketilen bir içecek olan maden suyu, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla sağlığa oldukça faydalı. Ancak, maden suyunu tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut.



MADEN SUYU İÇERKEN DİKKAT!



İçeceğiniz maden suyunun içeriğine ve mineral değerlerine muhakkak bakın. Piyasada satılan maden sularının mineral değerleri birbirlerinden farklıdır. Maden suyunun içinde gereğinden fazla sodyum olması kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin yüksek sodyumlu maden sularını kesinlikle tüketmemesi gerekir. Maden suyu alırken, sodyum oranı az olan bir alternatifi tercih ettiğinizden emin olun. Midenizin ve bağırsaklarınızın asetik yapısı da maden suyunu alırken dikkat etmeniz gereken mineral değerleri için önemlidir.







kaynak:Sabah