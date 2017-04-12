Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

maden suyu içerken dikkat!

MADEN SUYU İÇERKEN DİKKAT!

Yemekleri sindirmeye yardımcı olduğu düşünülen maden suyu bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. İşte maden suyu tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:06
Puan Ver : Maden Suyu İçerken Dikkat!(5/10)7


Yemekleri sindirmeye yardımcı olduğu düşünülen maden suyu bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. İşte maden suyu tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...



Vücudun sıvı ve mineral dengesini koruması için sıkça tüketilen bir içecek olan maden suyu, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla sağlığa oldukça faydalı. Ancak, maden suyunu tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut.



MADEN SUYU İÇERKEN DİKKAT!



İçeceğiniz maden suyunun içeriğine ve mineral değerlerine muhakkak bakın. Piyasada satılan maden sularının mineral değerleri birbirlerinden farklıdır. Maden suyunun içinde gereğinden fazla sodyum olması kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin yüksek sodyumlu maden sularını kesinlikle tüketmemesi gerekir. Maden suyu alırken, sodyum oranı az olan bir alternatifi tercih ettiğinizden emin olun. Midenizin ve bağırsaklarınızın asetik yapısı da maden suyunu alırken dikkat etmeniz gereken mineral değerleri için önemlidir.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Maden  Suyu  İçerken  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER