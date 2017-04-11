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madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

MADONNA'NIN KIZI KOLTUK ALTI TÜYLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıllarda Instagram'dan koltuk altı kıllarını paylaşan Madonna'yı kızı Lourdes Leon örnek aldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 12:59
Puan Ver : Madonna'nın Kızı Koltuk Altı Tüyleriyle Dikkat Çekti(5/10)6


Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Miami plajlarında görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken 20 yaşındaki Leon, arkadaşlarıyla beraberdi.

KOLTU ALTI TÜYLERİ DİKKAT ÇEKTİ



Tüm gün güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran Leon'un bikinisinden çok koltuk altı tüyleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda Madonna'nın koltuk altı tüylerini uzatarak “moda” haline getirdiği de biliniyor.



 



kaynak:ensonhaber








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