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Mağazaya Gelen Elbise Kolisinden Çıkan, Çalışanları Şaşkına Çevirdi
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Mağazaya gelen elbise kolisinden çıkan, çalışanları şaşkına çevirdi

MAĞAZAYA GELEN ELBİSE KOLİSİNDEN ÇIKAN, ÇALIŞANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bolu'da, bir giyim mağazasına gelen elbise kolisinin içinden çıkan yılan iş yerinde paniğe neden oldu. Yılan itfaiye ekipleri tarafından, özel bir torbaya konularak doğaya salınmak üzere götürüldü.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Mağazaya Gelen Elbise Kolisinden Çıkan, Çalışanları Şaşkına Çevirdi(10/10)6

Bolu'da, bir giyim mağazasına gelen elbise kolisinin içinden çıkan yılan iş yerinde paniğe neden oldu. Mağaza çalışanlarının panik olmasıyla beraber kolinin içinden çıkmaya çalışan yılan tekrar kolinin içine girdi. Mağaza yetkilisi ise müşterilerini dışarı çıkararak, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yılanı yakalayan itfaiye ekipleri, yılanı özel bir torbaya koyarak doğaya salınmak üzere götürdü

MAĞAZAYA GETİRİLEN KOLİNİN İÇİNDEN ÇIKTI

Bolu'da bir giyim mağazası Ankara'dan kıyafet siparişi verdi. Kıyafetler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan mağazaya koliler içinde getirildi. Ambar görevlisi tarafından iş yerine yerleştirilen kolilerden birisinin yırtık olduğu bölümden yılan çıktığını gören mağaza çalışanları büyük bir panikle dışarı çıktılar.İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Mağaza çalışanlarının panik olmasıyla beraber kolinin içinden çıkmaya çalışan yılan tekrar kolinin içine girdi. Mağaza yetkilisi ise müşterilerini dışarı çıkararak, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.YAKALANAN YILAN ÖZEL BİR TORBAYA KONULARAK DOĞAYA BIRAKILDI

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yılan türü canlıları yakalamak için kullandığı özel aletle önce yılanın bulunduğu kolinin içindeki elbiseleri çıkardılar. Kolinin içinden tüm elbiselerin çıkmasıyla birlikte itfaiye ekiplerini gören yılan, kaçmaya çalışırken kuyruğundan yakalandı. Daha sonra kafasından da yakalanan yılan özel bir torbaya konularak doğaya salınmak üzere götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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