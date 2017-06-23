İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.



İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi. 30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.



Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.



Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi.



30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.







kaynak:mynet