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mahalleli korku içinde!

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE!

Tokat'ta mahalle içerisindeki bir mağaraya yerleşen ayı vatandaşları tedirgin etti

Tarih : 25 Ocak 2017, 10:59
Puan Ver : Mahalleli Korku İçinde!(6/10)3



Tokat'ın Niksar ilçesi Kültür Mahallesi'nde şehir merkezinde ayı görüldüğü iddiası mahalleliyi korkuttu.




Evinin balkonunda otururken ayıyı gören mahalle sakini Mehmet Kuru adlı vatandaş, "20 gün önce evimin balkonunda oturuyordum akşamüstü, dışarıyı izlerken, hemen evimin yakınında bulunan arazi içerisindeki kayanın yanında yavaş yavaş bir ayının yaklaştığını ve daha sonra mağaraya girdiğini gördüm.




Ertesi günü yine çarşıdan eve dönerken sarı renkte olan ayıyı yine gördüm mağaraya girerken. Önce gidip yakından bakmak istedim ama korktum yanaşamadım.




Bu şekilde hemen hemen her akşam görmeye başladım, hava kararmaya yakın gelip mağaraya giriyor. Geceleri de çöplerin olduğu alandan sesler gelince durumu mahalle muhtarımıza bildirdim. Çoluğumuz çocuğumuz var endişeleniyoruz" dedi.




"BU DURUMA BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"



Kültür Mahallesi Muhtarı Remziye Kepenek ise, ayının yerleştiği alanda ayak izleri gördüklerini belirterek, "Komşum bir akşam kapımıza geldi ve bir ayı gördüğünü, evinin hemen yakınında bir mağaraya yerleştiğini söyledi.




Ben de hemen belediyeyi ve polisi aradım. Belediye ekipleri geldiler baktılar ama kendilerinin yapacakları bir şey olmadığını belirterek orman yetkililerine haber vereceklerini söylediler. Aradan geçen bu süreç içerisinde hiçbir şey yapılmadı.




Önceki sabah yine komşum kapımıza geldi ve yine ayıyı gördüğünü, etrafa pislediğini çöpleri karıştırdığını ifade etti. Ayının yerleştiği mağara çevresinde ayak izleri var, bunları gidip biz de gözlemledik.




Ayrıca mahallemizde başkaları da gece yarısı homurtu şeklinde sesler duyduklarını söylediler. Mahalleli olarak tedirginiz korkuyoruz, sabahları çocuklar okula giderken bir zarar görürler diye endişe ediyoruz.




Bir an önce yetkililerden konuyla ilgilenmelerini ve bu duruma bir çare bulunmasını bekliyoruz. Allah korusun burada birisinin canı yanarsa kim bunun hesabını verecek" şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk

















Etiketler: Mahalleli  Korku  İçinde    haber

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