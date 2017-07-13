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Mahalleli personelleri rehin aldı, devreye polis girdi

MAHALLELİ PERSONELLERİ REHİN ALDI, DEVREYE POLİS GİRDİ

Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine tepki gösteren mahalleli, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait bakım-onarım aracıyla, 2 personeli rehin aldı. Bir süre sonra çalışanları serbest bıraktı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi(8/10)4

Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine tepki gösteren bir grup mahalle sakini, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) ait bakım-onarım aracıyla 2 personeli rehin aldı. Polisin 1 saat konuşup ikna ettiği mahalle sakinleri, çalışanları serbest bıraktı.

BİR GRUP MAHALLELİ DEDAŞ EKİBİNİN BAKIM-ONARIM ARACI VE 2 PERSONELI REHİN ALDI

Bağlarbaşı Mahallesinde sık sık yaşanan elektrik kesintisi yüzünden elektronik malzemelerinin zarar gördüğünü ileri süren yaklaşık 40 kişilik bir grup, trafo arızasını onarmaya gelen DEDAŞ ekibinin bakım-onarım aracı ile 2 personeli rehin aldı.

BÖLGEYE ZIRHLI POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay üzerine bölgeye zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Elektirik sorunu çözülmeden DEDAŞ ekiplerini bırakmayacağını belirten mahalle sakinlerini polis, uzun süre ikna etmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına neden olan olayda DEDAŞ'a tepki gösteren kalabalık, elektrik kesintilerinden sadece esnafının değil mahalle sakinlerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

MAHALLE SAKİNİ, DEDAŞ'IN DÜZENLİ HİZMET VERMEDİĞİNDEN ŞİKAYET ETTİ

Kent merkezinde sık sık yaşanan elektrik kesintisinden dolayı 3 bin lira değerinde olan klima cihazının yandığını söyleyen Ahmet Koç, DEDAŞ'ın elektrik ücretini düzenli aldığını, ancak düzenli hizmet vermediğini, elektrik kesintilerinden dolayı klima çalıştıramadıklarını, bu yüzden kimsenin işyerine uğramadığını, bunun da kendilerini ekonomik olarak kötü etkilediğini söyledi.

"ÜLKENİN EN ÇOK ELEKTRİK ÜRETEN ŞEHRİYİZ AMA ELEKTİRİKTEN MAHRUMUZ"

Esnaf Mustafa Kaya ise, elektrik kesintilerinin günde en az 2- 3 defa yaşandığını, işlerini kötü etkilediğini savunarak, "Ülkenin en çok elektrik üreten şehriyiz ama elektrikten mahrumuz" diye konuştu.

POLİSİN İKNA ÇABASININ ARDINDAN DEDAŞ PERSONELLERİ SERBEST BIRAKILDI

Polislerin görüştüğü mahalleli, 1 saatin sonunda rehin tuttukları DEDAŞ'ın 2 personelini serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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