Peru'da bir kız çocuğuna tecavüz etmeye kalkışan adam, taksiye binip kaçmaya çalışırken çocuğun yakını kadınlar tarafından yakalanarak sokak ortasında dövüldü.

Peru'da Alex Tocas Huacha isimli adam, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştı. Yakalanacağını anlayan adam kızın evinden kaçarken çocuğun akrabası olan kadınlar tarafından yakalanarak adeta meydan dayağı yedi.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Ülkenin kuzeybatıdaki Trujillo kentinde, tecavüze yeltenen pedeofil adam bir taksiye binip kaçmaya çalışırken son anda yakalanıp araçtan döve döve indirildi. Kadınların dövdükten sonra alıkoydukları adamı, daha sonra polis çağırarak onlara teslim ettikleri öğrenildi.

"SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"

Adamın sorguda olay esnasında sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada