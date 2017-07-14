MAHALLİ İDARELER'DEN İHRAÇ EDİLEN 1486 KAMU PERSONELİNİN LİSTESİ
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 692 sayılı KHK ile Mahalli İdareler'den 1486 kişi görevinden ihraç edildi. İşte ihraç edilen 1486 kişinin listesi.
Yeni yayınlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren KHK hükmünce Mahalli İdareler'den 1486 personel görevinden ihraç edildi. Mahalli İdareler'den ihraç edilen kamu personelinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
İşte Mahalli İdareler'den ihraç edilen kamu personelinin listesi:
Resmi Gazete'de yayınlanan ihraç listesinin tamamı için tıklayın:
http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf
Kaynak: haberinburada
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