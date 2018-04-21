Konyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o için İspanya'dan kötü haber geldi. 37 yaşındaki forvetin mallarına el konuldu, iki ev açık artırmaya çıkarıldı.

Real Madrid, Barcelona, Mallorca ve Espanyol gibi takımlarda oynayarak uzun yıllar İspanya'da futbol hayatını sürdüren Kamerunlu golcünün, Bulte 2002 isimli bir gayrimenkul şirketinde faaliyetler gösterdiği bildirildi.

ESKİ MENAJERİYLE DAVALIK OLDU

İspanyol basınına göre, bu şirkette eski menajeri Jose Maria Mesalles ile ortaklık yapan Eto'o, sonrasında Mesalles ile mahkemelik oldu, Mesalles futbolcuya dava açtı. Bulte 2002'nin de iflas sürecine girmesiyle birlikte şirketin varlıkları paraya çevrilmeye başladı. Eto'o Mesalles ile olan sorunları yüzünden bu iki evi kaybetti.

EVLERİN DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO

Mallorca Adası'ndaki Son Vida'daki 600 metrekarelik villa için 1.5 milyon euroluk açık artırma bedeli konuldu. İkinci ev olan Mallorca Adası'ndaki Costa d'en Blanes'teki apartman dairesi için ise açık artırma başlama bedeli olarak 226 bin euro tespit edildi.

Kaynak: haberinburada