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MAHKEME OLAYLI DERBİNİN FATURASINI KESTİ!


Mahkeme olaylı derbinin faturasını kesti!
Tarih : 26 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Mahkeme Olaylı Derbinin Faturasını Kesti!(5/10)1

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan S.D.'nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise "Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Şüpheli S.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

YAKINLARINA SARILDILAR

15 kişi, mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Serbest kalanları adliye önünde yakınları karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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