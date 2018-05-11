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Mahkumları taşıyan araç takla attı: 3'ü asker, 5 yaralı

MAHKUMLARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI: 3'Ü ASKER, 5 YARALI

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Mahkumları Taşıyan Araç Takla Attı: 3'ü Asker, 5 Yaralı(10/10)6

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2 uzman çavuş, 1 er ile 2 mahkum yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Beypazarı-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Beypazarı'nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 2 mahkum, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Askeri araç, Beypazarı-Ankara Karayolu 13'ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii'nde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 uzman çavuş, 1 er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

- Beypazarı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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