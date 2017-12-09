MAHMUD ABBAS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile buluşmayı kabul etmedi.
AP'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi'ye dayandırdığı habere göre, ABD'nin tarışmalı Kudüs kararının ardından Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi reddetti.
"ABD, KUDÜS'TEKİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"
Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi, yaptığı açıklamada Abbas, "ABD'nin Kudüs'teki kırmızı çizgileri aşması nedeniyle" Pence ile görüşmeyeceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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