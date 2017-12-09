Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Çukur Dizisinde 'vartolu'nun Hikayesi İzleyenleri Sarstı
İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
Trabzon'da Kayganlaşan Yolda Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı
Ahmet Çakar'dan Olay Tweet: Bu Maçta Bir Şeyler Oldu
İsrail'in İnsanlık Dışı Müdahalesinde 92 Filistinli Yaralandı!
Adalet Bakanı Açıkladı: Tck'ya Devrim Gibi Düzenlemeler Geliyor!
Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
Bir Chp'li Belediyeye Daha İnceleme
Kudüs Pankartına Koştular! Galatasaray'da Secdeli Gol Sevinci
İstanbul'daki Kurt Kapanı-11 Denetiminin Bilançosu: 42 Gözaltı, 141 Bin Lira Ceza!
Igor Tudor İle Tartıştı Tribüne Gönderildi
Mahmud Abbas, Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüşmeyi Reddetti!
İstanbul'da Kurt Kapanı 11 Operasyonu! Tüm Giriş Çıkışlar Tutuldu
Galatasaray Sahasında Akhisarspor'u 4-2 Mağlup Etti
Kktc'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İçeren Karikatür Büyük Tepki Çekti
Galatasaray Sahasında Akhisar Belediyespor'u Konuk Ediyor
Türkiye'den İsrail'in Vahşi Müdahalesine Tepki: Kınıyoruz

Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmeyi reddetti!

MAHMUD ABBAS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile buluşmayı kabul etmedi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Mahmud Abbas, Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüşmeyi Reddetti!(6/10)2

AP'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi'ye dayandırdığı habere göre, ABD'nin tarışmalı Kudüs kararının ardından Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi reddetti.

"ABD, KUDÜS'TEKİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi, yaptığı açıklamada Abbas, "ABD'nin Kudüs'teki kırmızı çizgileri aşması nedeniyle" Pence ile görüşmeyeceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mahmud  Abbas  Abd  Başkan  Yardımcısı  Pence  İle  Görüşmeyi  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER