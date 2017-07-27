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Majyaksız Yakalanan Tuba Ünsal'ı Görenler Tanımakta Güçlük Çekti

MAJYAKSIZ YAKALANAN TUBA ÜNSAL'I GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

35 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal makyajsız görüntülendi. Makyajlıyken yaşından çok daha genç gösteren Ünsal'ı görenler tanımakta zorlandı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Majyaksız Yakalanan Tuba Ünsal'ı Görenler Tanımakta Güçlük Çekti(7/10)3

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Bebek'te bankamikten para çekerken görüntülendi. Ünsal, makyajsız olduğu için kimse tanıyamadı.

MAKYAJSIZ POZ VERMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Bütün yazı çalışarak geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Uluslararası bir proje üzerinde çalışıyorum, bu yüzden sık sık yurt dışına gittim" dedi. Ünsal, birçok ünlünün aksine makyajsız haliyle poz vermekten çekinmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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