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Makedon Çocuk, Yeteneğiyle Yılmaz Morgül'ü Kendine Hayran Bıraktı

MAKEDON ÇOCUK, YETENEĞİYLE YILMAZ MORGÜL'Ü KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

5 yaşındaki Makedon çocuğun müzik yeteneğine hayran kalan Yılmaz Morgül, anne-babalara öneride bulundu.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Makedon Çocuk, Yeteneğiyle Yılmaz Morgül'ü Kendine Hayran Bıraktı(9/10)5

Instagram hesabından da bir video paylaşan ünlü isim, "Makedonya'da 5 yaşındaki ritm yeteneğiyle düetim. Anneler, babalar çocuklarınıza tablet alarak değil, yeteneklerini keşfederek mutlu olmalarını sağlayın" notuyla paylaştı.

Yılmaz Morgül'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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