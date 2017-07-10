MAKEDON ÇOCUK, YETENEĞİYLE YILMAZ MORGÜL'Ü KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
5 yaşındaki Makedon çocuğun müzik yeteneğine hayran kalan Yılmaz Morgül, anne-babalara öneride bulundu.
Instagram hesabından da bir video paylaşan ünlü isim, "Makedonya'da 5 yaşındaki ritm yeteneğiyle düetim. Anneler, babalar çocuklarınıza tablet alarak değil, yeteneklerini keşfederek mutlu olmalarını sağlayın" notuyla paylaştı.
Yılmaz Morgül'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
- Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
- Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
- Türkiye'yi Sarsan Vahşette Yeni Gelişme! Ağız Birliği Yapmaları Önlendi
- Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
- Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
- Şenol Güneş'le Çalışmak İsteyen Volkan, Beklemediği Cevabı Aldı
- İtalyan Ekibi Lazio, Selçuk İnan'ı Gözüne Kestirdi
- G.Saray'dan Aldıkları Chedjou, Maça Çıkamadan Hastanelik Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
- Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
- Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar