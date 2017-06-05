MAKEDONYA'DA KOSOVA PROVASI
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Kosova ile gruptaki geleceği için kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, bugün Makedonya ile oynayacağı özel maçla o karşılaşmanın provasını yapacak.
Milliler bu maçın ardından Slovenya'nın Portoroz kentine geçerek kampa girecek. Ay-yıldızlılar, I Grubu'nda kendisi gibi 8 puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada.
ŞENER KADRODAN ÇIKARILDI
Makedonya ve Kosova maçları öncesi A Milli Takım'a davet edilen F.Bahçeli Şener Özbayraklı, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Şener'in, uyluk arka grup adalesinde geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı idmanda nüksettiği belirtildi.
kaynak:sabah
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