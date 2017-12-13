Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor
Menajeri Fotoğrafını Paylaştı, Galatasaray Transferden Vazgeçti
Galatasaray Yenilmesine Rağmen Tur Biletini Kaptı
Antalyaspor, 3. Lig Takımına Yenilmesine Rağmen Kupada Turladı
Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek
Trabzonspor Bb Erzurumspor'u 5-1 Mağlup Etti, Adını Son 16'ya Yazdırdı
Enes Ünal'ın Kaderi Belli Oldu
Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır
Ayhan Akman, Gomis Ve Okan Buruk, Pfdk'ya Sevk Edildi
Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı
Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu
İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı

Makine koltuk altına zoom yaptı, Gigi'nin hayranları yıkıldı

MAKİNE KOLTUK ALTINA ZOOM YAPTI, GİGİ'NİN HAYRANLARI YIKILDI

Dünyaca ünlü güzel Gigi Hadid'in koltuk altı kıllarını almadan verdiği pozlar hayranlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğratmadı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı(7/10)3

Güzelliğiyle dünyada nam salan Gigi Hadid'in, LOVE Advent takvimi için verdiği 'doğal' pozlar hayranlarını ikiye böldü.

Dünyaca ünlü güzelin koltuk altı kıllarını almması hayranlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı."HİÇ TEMİZ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Gigi Hadid'in, instagram'da paylaşılan fotoğraflarında koltuk altı tüyleri dikkati çekiyor.Kimi 22 yaşındaki modele destek verirken, kimi de "Hiç temiz bir görüntü değil" eleştirisini yaptı.EN ÇOK KAZANANLAR LİSTESİNDE 5'İNCİ SIRADA

Gigi Hadid, Forbes Dergisi'nin en çok kazanan modeller listesinde 9 milyon dolar ile beşinci sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Makine  Koltuk  Altına  Zoom  Yaptı  Gigi  Nin  Hayranları  Yıkıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER