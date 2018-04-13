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Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın saatindeki detay dikkat çekti

MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURAN ERDOĞAN'IN SAATİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın ''15 Temmuz'' logolu saati dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Makinist Koltuğuna Oturan Erdoğan'ın Saatindeki Detay Dikkat Çekti(6/10)2

Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ın açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımlarıyla Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın "15 Temmuz" logolu saati dikkatlerden kaçmadı.

24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi. Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile beraberindekiler, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından Başkentray'ın açılışını gerçekleştirdi.

SAATİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Erdoğan, Kayaş Tren İstasyonu'na geçerek, beraberindeki TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile trene bindi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan, treni Bağderesi İstasyonu'na kadar kullandı. Erdoğan'ın makinist koltuğundayken objektiflere saati takıldı. Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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