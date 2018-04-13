MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURAN ERDOĞAN'IN SAATİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın ''15 Temmuz'' logolu saati dikkatlerden kaçmadı.
Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ın açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımlarıyla Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın "15 Temmuz" logolu saati dikkatlerden kaçmadı.
24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ın 24 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini müjdeledi. Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile beraberindekiler, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından Başkentray'ın açılışını gerçekleştirdi.
SAATİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Erdoğan, Kayaş Tren İstasyonu'na geçerek, beraberindeki TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile trene bindi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan, treni Bağderesi İstasyonu'na kadar kullandı. Erdoğan'ın makinist koltuğundayken objektiflere saati takıldı. Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: YeniŞafak
Kaynak: haberinburada
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