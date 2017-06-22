MAKYAJLAR YAPILDI! BERNA MI GÜZEL, SABRİYE Mİ?
Sabriye ve Berna... Şüphesiz yarışmada sık sık kavga etmeleri ile adından en çok söz ettiren ikili onlardı. Makyajlar yapıldı, güzellik çatışması başladı!
urvivor'da artık final zamanı... Kıbrıs'ta Adem ve Ogeday arasındaki mücadelenin ardından yarışmanın şampiyonu da belli olacak.
Sezon boyunca izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yarışmada birçok olay yaşandı.
Ünlüler takımından Sabriye ve gönüllüler takımından Berna'nın atışmaları öne çıkanlar arasındaydı.
Sabriye sık sık Adem'i Berna'dan kıskandı. Hatta bir bölümde uykusunda konuşan Adem'in yanına gidip 'Berna mı güzel ben mi?' diye bile sordu.
İkili makyajlarını yapıp stüdyoya gelince herkesin aklına ister istemez Sabriye'nin Adem'İn kulağına fısıldadığı o soru geldi: Berna mı güzel, ben mi?
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar