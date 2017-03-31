

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Eğer saç, cilt, gözler ve dudaklar birbirini tamamlayan ve sağlıklı bir görünüme sahipse, makyaj dahi yapmanıza gerek kalmaz" ifadesinde bulundu ve ekledi:" Herkesin birbirinden farklı bir güzelliği var fakat çoğu bayan kendi güzelliğinin farkında değil ve hep bir başkasına benzemeye çabalıyor. Oysaki yapılması gereken şey çok basit."







Mutlaka krem sürün



"Cildiniz için iyi beslenin, sigara içmeyin ve mutlaka krem sürün. Ortalama 1 hafta içerisinde yapacağınız bu ufacık bakımla bile cildinizdeki değişimi fark edersiniz. Özellikle kış mevsiminde cildin illaki iyi bir nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Pratik, evde yapılabilecek en iyi bakım şekli nemlendirici sürmektir. Cildiniz neme doyar, günlük alması gereken multivitamin desteklerini alır bu sayede"







kaynak:haber7