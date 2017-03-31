Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi

makyajsız da güzel görünebilirsiniz

MAKYAJSIZ DA GÜZEL GÖRÜNEBİLİRSİNİZ

Saçlarınıza, cildinize, dudaklarınıza iyi bakın ve gülümseyin.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:30
Puan Ver : Makyajsız Da Güzel Görünebilirsiniz(8/10)10


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Eğer saç, cilt, gözler ve dudaklar birbirini tamamlayan ve sağlıklı bir görünüme sahipse, makyaj dahi yapmanıza gerek kalmaz" ifadesinde bulundu ve ekledi:" Herkesin birbirinden farklı bir güzelliği var fakat çoğu bayan kendi güzelliğinin farkında değil ve hep bir başkasına benzemeye çabalıyor. Oysaki yapılması gereken şey çok basit."



Mutlaka krem sürün

"Cildiniz için iyi beslenin, sigara içmeyin ve mutlaka krem sürün. Ortalama 1 hafta içerisinde yapacağınız bu ufacık bakımla bile cildinizdeki değişimi fark edersiniz. Özellikle kış mevsiminde cildin illaki iyi bir nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Pratik, evde yapılabilecek en iyi bakım şekli nemlendirici sürmektir. Cildiniz neme doyar, günlük alması gereken multivitamin desteklerini alır bu sayede"



 



kaynak:haber7








Etiketler: Makyajsız  Da  Güzel  Görünebilirsiniz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER