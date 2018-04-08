İstanbul'daki Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltındaki bir kişinin otomobilinde yapılan aramada Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltında bulunan H.C'nin şirketinde adına kayıtlı otomobildeki aramada, 4 banka dekontu, 5 kapı anahtarı, 7 tapu aslı, ikişer şirket kaşesi, fatura koçanı, araç anahtarı, senet ve noter ihtarnamesi, birer laptop, pasaport, mal bildirimi, dilekçe, satış sözleşmesi ve taahhütname ile 64 lira, 25 tabanca fişeği, 11 yazar kasa Z raporu ele geçirildiği belirtildi.

BITCOIN ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİNE ARAMA

Açıklamada, şirkete ait Bitcoin üretimi yapıldığı anlaşılan yeni sanayi sitesindeki iş yerinde yapılan incelemelerin de devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada