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Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti
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Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti

MALAGA'YLA ANLAŞAN CENK GÖNEN, İSPANYA'YA GİTTİ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Cenk Gönen, sağlık kontrollerinden geçmek için Malaga'ya gitti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Malaga'yla Anlaşan Cenk Gönen, İspanya'ya Gitti(9/10)5

Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Cenk Gönen, La Liga ekiplerinden Malaga'ya transfer olmak üzere. İspanyol ekibiyle resmi sözleşme imzalamak için Malaga'ya giden Cenk, önce sağlık kontrollerinden geçecek.

G.SARAY 900 BİN EURO KAZANACAK

Galatasaray'ın bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli kazanacağı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılara Beşiktaş'tan transfer olan Cenk, 2 sezonda Galatasaray formasını sadece 14 maçta giyebilmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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