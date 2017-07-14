Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Cenk Gönen, La Liga ekiplerinden Malaga'ya transfer olmak üzere. İspanyol ekibiyle resmi sözleşme imzalamak için Malaga'ya giden Cenk, önce sağlık kontrollerinden geçecek.

G.SARAY 900 BİN EURO KAZANACAK

Galatasaray'ın bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli kazanacağı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılara Beşiktaş'tan transfer olan Cenk, 2 sezonda Galatasaray formasını sadece 14 maçta giyebilmişti.

Kaynak: haberinburada