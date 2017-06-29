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malatya da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

MALATYA DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki anne ve kızı öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:59
Puan Ver : Malatya Da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı(10/10)7


Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki anne ve kızı öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Ankara istikametine gitmekte olan Soner E. (36) idaresindeki 20 LY 987 UT plakalı hafif ticari araç, Kozluca Mahallesi mevkinde yol kenarında park halinde olan 38 HG 108 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunan Melahat E. (35) ve kızı Melek E. (5) yaşamını yitirdi, Metahan E. (2), Soner E. (36) ile Ferdi E. (3) ise yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



 



kaynak:haberler








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