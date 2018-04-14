MALATYA SON DAKİKADA YIKILDI
Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.
GOLLER ADEM VE WELINTON'DAN GELDİ
Karşılaşmanın 78. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım'ın mükemmel pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti. Adem Büyük Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon ligde 4. golüne imza attı. Golün ardından sakatlanan Adem Büyük değişiklik istedi ve yerini Rahman Buğra Çağıran'a bıraktı.
90+4'te Aytemiz Alanyaspor Welinton'un golüyle beraberliği yakaladı ve 1 puanı son saniyede kurtardı.
ALANYASPOR 32 PUANDA
Bu sonuçla alt sıralardan kurtulmak isteyen Aytemiz Alanyaspor puanını 32'ye, Eykur Yeni Malatyaspor ise 38'e yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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