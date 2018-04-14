Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, Resmen Küme Düştü
İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Belli Oldu
Malatya Son Dakikada Yıkıldı
Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı
Zor Durumdaki Kulübe Bir Darbe De Aykut Demir Vurdu
Trabzonspor'da Deprem: Paramızı Almadık, Maça Çıkmıyoruz
Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu
Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum
Kasımpaşa, Ligden Düşen Rakibine Acımadı
Lige Fırtına Gibi Başlayan Futbolcu, Sezon Sonunu Göremedi
Turistlerin Akın Ettiği Köyde Ahırları Bile Kafe Yaptılar
Zeytinyağı İçti, 'istikbal Bağırsaklardadır' Dedi
Trump'tan Yeni Açıklama: Operasyon Başarıyla Tamamlandı
Amerikan Medyası, Suriye Operasyonunu Böyle Gördü

Malatya son dakikada yıkıldı

MALATYA SON DAKİKADA YIKILDI

Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Malatya Son Dakikada Yıkıldı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

GOLLER ADEM VE WELINTON'DAN GELDİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım'ın mükemmel pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti. Adem Büyük Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon ligde 4. golüne imza attı. Golün ardından sakatlanan Adem Büyük değişiklik istedi ve yerini Rahman Buğra Çağıran'a bıraktı.

90+4'te Aytemiz Alanyaspor Welinton'un golüyle beraberliği yakaladı ve 1 puanı son saniyede kurtardı.

ALANYASPOR 32 PUANDA

Bu sonuçla alt sıralardan kurtulmak isteyen Aytemiz Alanyaspor puanını 32'ye, Eykur Yeni Malatyaspor ise 38'e yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Malatya  Son  Dakikada  Yıkıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER