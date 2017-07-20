Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!
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Malatya'da 20 askerin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili garip açıklama!

MALATYA'DA 20 ASKERİN HASTANEYE KALDIRILMASIYLA İLGİLİ GARİP AÇIKLAMA!

Malatya'da 20 askerin gıda zehirlenmesi iddiasıyla acile kaldırılmasının ardından Malatya Valiliği'nden bugün konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Herhangi bir gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir" denildi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!(6/10)2

Malatya'da dün akşam saatlerinde 20 askerin rahatsızlanarak acile kaldırılması akıllara Manisa'daki gıda zehirlenmesini getirdi. Konuyla ilgili açıklama Malatya Valiliği'nden geldi. Ancak "Gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir" açıklaması soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.

20 ASKER MİDE BULANTISI, KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Malatya'da dün akşam 22.30-00.00 saatleri arasında 20 askeri personelin karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikayeti ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvurmasıyla ilgili Malatya Valiliğinden bir yazılı açıklama yapıldı.

20 ASKER MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE ACİLE KALDIRILDI

Açıklamada, dün akşam 22.30-00.00 saatleri arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine 20 askeri personelin karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek, rahatsızlanan askerlerden 13'ünün Çakmak Kışlasından, 6 askerin Altay Kışlasından, 1 askerin ise Kara Havacılık Hizmet Destek Biriminden geldiği ifade edildi.

"HERHANGİ BİR GIDA ZEHİRLENMESİ DÜŞÜNÜLMEMEKTEDİR"

Askerlerin genel durumlarının iyi olduğunun dile getirildiği açıklamada, "Askerlerin ilk muayenelerinin ardından müşahedeye alınarak gerekli tetkikleri yapılarak tedavilerine başlanılmıştır. Hastalara sıvı kaybından dolayı, sıvı desteği yapılarak medikal tedavi verilmiş, tahlil için numuneler alınmış olup, herhangi bir gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir. Tedavilerinin ardından genel durumları düzelen hastalar 04.00 itibari ile taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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