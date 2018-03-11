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Malatya'da ilk 11'ler belli oldu! İşte Sürpriz kadrolar

MALATYA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU! İŞTE SÜRPRİZ KADROLAR

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Tarih : 11 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Malatya'da İlk 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar(10/10)6

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Giuliano, Fernandao

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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