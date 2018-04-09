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Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

MALATYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Malatya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Servisteki öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı(7/10)3

Malatya'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Yunus Kaya idaresindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ karayolunun 9. kilometresinde Duhan Güleryüz'ün kullandığı 44 S 0729 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Yusuf, Gülşen ve Neslihan Yüksekdağ ile Tuba Nur ve Hacer Kaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Yusuf Yüksekdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Velileri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirilen 10 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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