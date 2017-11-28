MALATYASPORLU TARAFTARLAR, BEŞİKTAŞ MAÇINDA SEYİRCİ REKORU KIRDI
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, şehrin bugüne kadarki en kalabalık mücadelesi olarak tarihe geçti. Müsabakayı 20 bin taraftar takip etti.
Süper Lig'in 13. haftasında Malatya'da oynanan E.Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Malatya futbolunun 1 maçta bugüne kadarki en kalabalık biletli taraftar sayısı (20 bin 145) rekorunun kırıldığı belirtildi.
E.Yeni Malatyaspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre Beşiktaş karşılaşmasını 1261 konuk takım taraftarı olmak üzere toplamda 20 bin 145 biletli taraftarın izlediği ifade edildi. Malatya futbolunda bugüne kadar oynanmış müsabakalar arasında bir maça gelen en fazla biletli taraftar rekorunun kırıldığı Beşiktaş maçı bu özelliğiyle tarihe geçti.
ŞOV YAPTILAR
Protokol tribün, basın tribünü ve özel bölümler dışında güvenlik gerekçesiyle açılmayan kuzey tribün koltuklarının da toplam kapasiteye eklenmediği maçta tribünler örneğine az rastlanır bir görsel şov oluşturdu.
KASA DOLDU
Daha önce maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nda mevcut kapasiteden dolayı bu sayıya hiç ulaşamayan sarı-kırmızılı kulüp, tribünlerin dolması sayesinde kasasını da doldurdu.
E.Yeni Malatyaspor bu müsabaka öncesinde sattığı toplam Passolig sayısında da 43 bin 450'ye yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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