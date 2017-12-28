Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Malatya'da 1980'lerde inşa edilmiş olan 52 bin metrekare kapalı alanlı atıl pozisyonda duran bir vagon fabrikası, dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüşecek" dedi.

FABRİKADA BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Malatya'da hayata geçirilmesi planlanan afet ve insani barınma sistemleri fabrikasında yaklaşık bin 500 insanın çalışacağını, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şöyle konuştu: "Bakanlarımızla ve Başbakanımız ile yaptığımız istişarelerde şifahi anlamda olurlarını aldık. Malatya'da 1980'lerde inşa edilmiş olan 52 bin metrekare kapalı alanlı atıl pozisyonda duran bir vagon fabrikası, dünyanın en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasına dönüşecek. Bu çerçevede dev bir yatırım planlandı. Yaklaşık bin 500 insanın çalışacağı ve sadece prefabrike hafif çelik ve afet konutu temelinde bir üretimin yapılmayacağı, çadır fabrikalarımızla entegre barınma sistemlerinin, afetlere yönelik çok farklı Ar-Gelerin ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı, ürünlerin üretildiği bir merkez de olacak ümidini taşıyoruz. İnşallah bu projemiz 2018'in ilk çeyreğinde netleşmiş olur"

Kaynak: haberinburada