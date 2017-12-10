MALEZYA SAVUNMA BAKANI: ORDUMUZ KUDÜS KONUSUNDA GÖREV ALMAYA HER ZAMAN HAZIR
Kudüs için komşu Arap ülkelerinden bile zayıf sesler çıkarken Malezya Savunma Bakanı, ordunun Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.
Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin (MAF) Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.
"ORDU OLARAK GÖREV ALMAYA HAZIRIZ"
Bernama Haber Ajansı'na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek "Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Malezya Silahlı Kuvvetleri Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır." dedi.
"KAOS ORTAMI YARATILMAMALI"
ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolardan övgüyle söz eden Hüseyin, Kudüs kararıyla bir kaos ortamının yaratılmaması temennisinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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