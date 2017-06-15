

Malezya'da bir askeri uçağın kalkıştan hemen sonra kaybolduğu bildiriliyor.







Malezya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla, Kuantan'daki üsten kalktıktan sonra irtibat kesildi. Resmi açıklamaya göre, uçak yarım saat kadar havada kaldı.







Pahang-Terengganu sınırına birçok arama kurtarma ekibi sevk edilmiş durumda.







Malezya'da üç yıl önce de bir uçka kaybolmuştu. Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazı bulunamamıştı. Okyanus üstünde düştüğü sanılan uçakta 239 kişi bulunuyordu.







kaynak:milliyet