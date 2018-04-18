Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'ın programında Bülent Ersoy'a asıldığı görüntüler şimdilerde paylaşım sitesi Youtube'da en çok izlenenler arasında yer alıyor.

Şu sıralar çapkınlıkları ile magazin gündeminde manşetleri süsleyen Mehmet Ali Erbil'in geçmiş dönemde ekranda yaptıkları hala güncelliğini koruyor.

Yıl bilmem kaç... Ünlü şovmen, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı programa konuk oluyor. Güçlü sesiyle Türk müziğinin divası olarak gösterilen Bülent Ersoy da programa konuk. Buraya kadar her şey normal. Ancak muzipliği üzerinde olan MALİ'nin canlı yayında Bülent Ersoy'a asılması başta Seda Sayan olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

BÜLENT ERSOY: KUDURMUŞ BU

Durumdan rahatsız olduğu gözlenen Bülent Ersoy, Seda Sayan'ın " Uzak dur" uyarılarını dikkate almayan Mehmet Ali Erbil'e "Anne, abla dinlemez. Kudurmuş bu!" demesi ise yaşanan durumu gözler önüne seriyor.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Türk televizyon tarihine geçen bu olayın videosu şimdilerde paylaşım sitesi Youtube'da en çok izlenenler arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada