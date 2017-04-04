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maliye bu kez kendini denetledi

MALİYE BU KEZ KENDİNİ DENETLEDİ

Maliye Bakanlığı bu sefer kendi kendini denetledi. Vergi daireleri, mal müdürlükleri ve muhasebat birimlerini inceleyen Maliye, geçen yıla ilişkin 79 milyon liralık hatalı işlem tespit etti. Tespit edilen miktar kadar hazineye kaynak sağlandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:07
Puan Ver : Maliye Bu Kez Kendini Denetledi(7/10)4


Maliye Bakanı Kemal Unakıtan döneminde 2008 yılında uygulamaya giren kamudaki israf ve suiistimalleri önlemek amacıyla geliştirilen elektronik teftiş kapsamında Vergi Daireleri Denetim Bilgi Sistemi (VEDEBİS), Saymanlıklar Denetim Bilgi Sistemi (SADEBİS) ve Milli emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) ile vergi daireleri, saymanlıklar ve milli emlak birimleri denetlendi.



 



kaynak:milliyet








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