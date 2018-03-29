MALTEPE'NİN 100 YILLIK FOTOĞRAFLARI, AVUSTURYA'DA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüz yıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi.
100 YILLIK FOTOĞRAFLAR
Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı.
Avusturya- Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesi, askeri karargahlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti.
BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR
1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi.
HEYECAN YARATTI
İlçede heyecan yaratan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim. Burada, belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmi bir belgeyi paylaşmıştım. Bu belgede o dönemin Rum, Ermeni ve diğer azınlıklarının da imzası vardı. Şimdiyse Avusturya Milli Kütüphanesi'nin arşivlerinde ilçemize ait fotoğraflar ortaya çıktı. Bu oldukça heyecan verici bir durum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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