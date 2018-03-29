Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
Kendi Yatağında Yarı Çıplak Yakaladığı Eşinin Sevgilisini Doğradı
Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti
İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: 3 Şirkete Kayyum Atandı
İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
Maltepe'nin 100 Yıllık Fotoğrafları, Avusturya'da Ortaya Çıktı
İnsani Yardım İçin Hatay'a Yeni Bir Gümrük Kapısı Açılıyor
Mercedes Ve Bmw Ortak Oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 Bin Liralık Tazminat Davası!
Ucuz Kurtulmuşlar! Tosuncuk, Kediciklere De Kafayı Takmış
Çalışanlar Dikkat! İşten Ayrılanlar Da Kıdem Tazminatı Alacak
Edirne Felaketin Kıyısındayken Meteoroloji'den Uyarı Geldi!
Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
Minik Ceylin'in Katiline Son Sözleri: Şükriye Teyze Ne Yapıyorsun
Yeni Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Baskın Yapıldı, Sahibi Gözaltında
Bakırköy Kadın Cezaevinde Silah Sesleri! Bir Asker, Yanlışlıkla Arkadaşını Vurdu

MALTEPE'NİN 100 YILLIK FOTOĞRAFLARI, AVUSTURYA'DA ORTAYA ÇIKTI


Maltepe'nin 100 yıllık fotoğrafları, Avusturya'da ortaya çıktı
Tarih : 29 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Maltepe'nin 100 Yıllık Fotoğrafları, Avusturya'da Ortaya Çıktı(8/10)4

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüz yıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi.

100 YILLIK FOTOĞRAFLAR

Kütüphane arşivinde, Maltepe'nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı.

Avusturya- Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesi, askeri karargahlar, marangoz atölyesinde yapılan çalışmaları, hırdavat deposu, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınması, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesi, askerlere yemek dağıtımı ve denizde yüzen askerlere ait kareler dikkat çekti.

BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR

1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe'nin tarihi semtlerinden olan Beşçeşmeler'e ait fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf karelerinde, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi.

HEYECAN YARATTI

İlçede heyecan yaratan tarihi fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim. Burada, belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmi bir belgeyi paylaşmıştım. Bu belgede o dönemin Rum, Ermeni ve diğer azınlıklarının da imzası vardı. Şimdiyse Avusturya Milli Kütüphanesi'nin arşivlerinde ilçemize ait fotoğraflar ortaya çıktı. Bu oldukça heyecan verici bir durum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Maltepe  Nin  100  Yıllık  Fotoğrafları  Avusturya  Da  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER