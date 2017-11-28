CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ortaya çıktı. Man Adası'nda 7 Türk askerinin olduğu bir Türk şehitliği bulunuyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında gündeme getirdiği iddialarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Man Adası'nda bir Türk şehitliği bulunuyor. Şehitlikte 7 Türk askerinin mezarı var. Askerlerimiz Birinci Dünya Savaşı döneminde İngilizler tarafından esir alınarak İngiltere ve İrlanda arasında arasında bulunan İrlanda Denizi'ndeki Man Adası'na gömüldüler. 7 Türk askerinin mezarlarının bulunduğu Man Adası'ndaki mezarlığa 1972 yılında "şehitlik" statüsü verildi.

İNGİLİZLERE ESİR DÜŞMÜŞLER

Birinci Dünya Savaşı döneminde evlerini, ailelerini, yurtlarını bırakıp vatan savunmasına katılmak amacıyla orduya girmiş, çeşitli cephelerde savaştıktan sonra İngilizlere esir düşmüş ve esaret döneminde getirildikleri bu uzak coğrafyada vefat ederek şahadet şerbetini içmişlerdir.

7 ASKER KİLİSENİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Askerlerimiz, Birinci Dünya Savaşında İngilizler'e esir düşmüş olan binlerce Alman ve Avusturyalı ile birlikte 115 Türk, 1915 yılında 200 kişilik bir kafile içinde "Isle of Man" adasındaki Knockaloe Esir Kampı'na getirildiler. Bunlar arasında bulunan yedi Türk asker burada şehit düşünce, tutuldukları esir kampının karşısındaki Patrick Kilisesi'nin bahçesine gömüldüler.

ŞEHİTLİK STATÜSÜ VERİLDİ

Uzun süre ilgi bekleyen yedi Türk askerinin mezarlarının bulunduğu Man Adası'ndaki mezarlığa 1972 yılında "şehitlik" statüsü verildi.

Dikili taşlar halindeki mezarlık geçtiğimiz yıllarda bakıma alınarak şehitlerimizin anılarına layık görkemli bir şehitliğe dönüştürüldü.

Şehitliğin bakımı, içinde bulunduğu Patrick Kilisesi ve İngiliz savaş mezarlıkları komisyonu sorumluluğunda bulunuyor.

Periyoduk bakım giderleri anılan müesseseler tarafından, restorasyon ve özel bakım giderleri ise Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nca karşılanmaktadır.

Man Adasındaki şehitlerimizin isimleri;

Ramazan Mehmet 17 Kasım 1916

Hüseyin Halit İbrahim 16 Şubat 1917

Hüseyin Ali 20 Nisan 1917

Hasan Derviş 18 mayıs 1917

Mehmet Ali 17 Eylül 1917

Kalan Yeğen 09 Nisan 1918

Ahmet Hazan 15 Temmuz 1918

Kaynak: haberinburada