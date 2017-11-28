Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Man Adası'nın bayrağında, üçlü sarmal şeklinde bacaklar var. Bu bayrak, eski çağlarda kullanılan gamalı haçların devamı niteliğinde.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında bahsettiği Britanya ile İrlanda adaları arasında bulunan 572 kilometrekarelik küçük ada Man Adası (Isle of Man) ilginç bayrağıyla dikkat çekiyor. Man Adası bayrağı ve devlet arması bir üçgen şekilini alan üç bacak var. Bu üç bacaklı şekille ilgili birçok yerel efsane anlatılıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN PARÇASI

Ada'da kalıcı ilk yerleşimi kuranlar Keltler olmuş, ada 1079'da ise Vikingler'in kontrolüne geçmişti. 1266'da İskoçya'nın denetimine giren ada 1764'te Birleşik Krallık'ın kontrolüne girmiş ancak ülkenin bir parçası haline getirilmemişti.

MAN'IN İLGİNÇ BAYRAĞI

Adanın bugün kullanılan bayrağında üçlü sarmal şeklinde bacaklar bulunuyor.

Bu bacaklar hem zırhın içinde, hem de altın mahmuzları var.

Britannica Ansiklopedisi'ne göre bu bayrak, eski çağlarda kullanılan gamalı haçların bir devamı niteliğinde. Gamalı haçı sıklıkla kullanan İskandinavların bu simgeyi Mann Adası'na da getirmiş olabileceği düşünülüyor.

Bayrak 1929'da resmen ülke bayrağı olarak kabul edilmişti.

Ada'da Manskça denen yerel bir dil konuşulurdu. Ana dili olan Manskça olan son kişi 1970'te yaşamını yitirse de dili tekrardan yaymak için çalışmalar yürütülüyor. 2001 yılında Manskça eğitim veren ilk ilkokul açıldı.

Kaynak: haberinburada