MANAJERİ AÇIKLADI: ARDA TURAN BARCELONA'DAN AYRILACAK
Menajer Ahmet Bulut, Barcelona'da forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Turan'ın devre arasında Katalan ekibinden ayrılacağını belirtirken, teklif aldıkları ligleri de açıkladı.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arda'nın devre arasında Barcelona'dan ayrılacağını ifade eden Bulut ayrıca Galatasaray ile görüşmediklerini açıkladı.
"YA KİRALANACAK YA SATILACAK"
A Spor'a konuşan Ahmet Bulut'un açıklamaları şöyle;
"Devre arası için 3-4 tane görüştüğüm kulüp var. 15 gün sonra belli olacak. Galatasaray'la görüşmem olmadı. Türkiye'den başka takım var ya da yok dersem, zaten belli olur. Ya opsiyonlu kiralık olacak ya da satılacak Arda. İngiltere, İspanya, İtalya'dan teklifler var."
Kaynak: haberinburada
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