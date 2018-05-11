MANCHERSTER UNİTED, PREMİER LİGDE İKİNCİLİĞİ GARANTİLEDİ
Premier Ligde Manchester United deplasmanda West Ham United ile 0-0 berabere kalarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Premier Ligde 37. hafta mücadelesinde West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
JOSE MOURINHO SKORU KORUMAYI BAŞARDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında Jose Mourinho savunmaya yaptığı hamlelerle skoru tuttu ve sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 78'e çıkaran Manchester United, ligi 2. sıradan bitirmeyi garantiledi. West Ham United ise 39 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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