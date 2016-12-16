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manchester, altınordu'dan 16'lık berke'yi istiyor

MANCHESTER, ALTINORDU'DAN 16'LIK BERKE'Yİ İSTİYOR

Bu yaz Altınordu A Takımı kadrosuna alınan 16 yaşındaki kaleci Berke Özer, Manchester City tarafından istendi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 12:01
Puan Ver : Manchester, Altınordu'dan 16'lık Berke'yi İstiyor(7/10)9


İngiltere Permier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Enes Ünal'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha listesine aldığı öğrenildi.



Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'i Türk futboluna kazandıran Altınordu'nun 16 yaşındaki kalecisi Berke Özer'in, Manchester City'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.



İki yıldan bu yana Berke Özer'i takip eden Manchester City'nin resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün görüşmelere başladığı iddia edildi.



Berke Özer kimdir?



2000 yılında İzmir'de doğan genç futbolcu henüz 16 yaşında olmasına karşın fiziği ile dikkat çekiyor. 1.90 boyundaki Berke, 2013 yılında birçok futbolcu gibi Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçmişti. Bilindiği gibi Altınordu altyapısının kurucusu Seyit Mehmet Özkan daha önce Bucaspor Akademisini kurmuştu...



 



 



kaynak:sabah








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