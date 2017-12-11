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Manchester bu gece mavi!

MANCHESTER BU GECE MAVİ!

İngiltere Liginde lider Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-1 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 00:50
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Premier Ligin 16. haftasında Old Trafford'da oynanan dev mücadelede lider Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United'a konuk oldu.

Jose Mourinho ile Pep Guardiola'yı karşı karşıya getiren dev karşılaşmada konuk ekip Manchester City, oynadığı futbolla ve hızlı pas trafiğiyle mücadelenin genelinde daha etkili bir performans ortaya koydu.

SILVA PERDEYİ AÇTI

Deplasmanda olmasına rağmen baskılı oynayan Manchester City, 43. dakikada David Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra City cephesi rahatlarken ilk yarı boyunca etkili olamayan Manchester United, duraklama anlarında Rashford'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

OTAMENDI SON NOKTAYI KOYDU

İkinci yarıda tempolu oyununu sürdüren Manchester City, 54. dakikada gerçekleşen duran top organizasyonunda savunma oyuncusu Otamendi'nin golüyle bir kez daha öne geçti ve konuk ekip, skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dev mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Manchester City, Old Trafford deplasmanından üç puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 46 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Haftayı puansız kapatan Manchester United ise Manchester City'nin arkasında ikinci sıradaki yerini korudu ancak zirveyle arasındaki puan farkı 11 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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