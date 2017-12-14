Manchester City, 15 Maç Üst Üste Kazanarak Rekor Kırdı
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Manchester City, 15 maç üst üste kazanarak rekor kırdı

MANCHESTER CİTY, 15 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANARAK REKOR KIRDI

Manchester City, konuk olduğu Swansea City'yi 4-0 yenerek üst üste 15. galibiyetini aldı ve Arsenal'in elinde bulunan 14. maçlık rekoru kırmayı başardı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 05:00
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Premier Lig 17. hafta maçında Swansea'ye konuk olan City, deplasmanda 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini alan Manchester ekibi, Arsenal'e ait 14 maçlık rekoru da kırdı.

EN YAKIN TAKİPÇİSİNİN 11 PUAN ÖNÜNDE

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren goller ise 34'de Kevin de Bruyne, 85'te Agüero ile 27 ve 52. dakikalarda David Silva'dan geldi.

Bu sonuçla 49 puana yükselen City, en yakın rakibi Manchester United'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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