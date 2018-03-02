MANCHESTER CİTY DEPLASMANDA ARSENAL'İ DAĞITTI, TARİHE GEÇTİ
İngiltere Premier Ligde Arsenal'a konuk olan Manchester City, deplasmanda 3-0'lık galibiyet alırken, Londra ekibi lig tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçta ilk yarıda 3 gol yedi.
İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Arsenal deplasmanına çıkan Manchester City, ezici bir futbolla sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.
CITY İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Mücadelenin 15. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 28'de David Silva ile skoru 2-0'a getirdi. Maçın 33. dakikasında Leroy Sane durumu 3-0 yaparken bu golden önce yapılan üst üste paslar City'nin takım oyunu kalitesini gözler önüne serdi.
İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Arsenal, 53'te Pierrre Aubameyang'ın kaçırdığı penaltı ile bu fırsatı değerlendiremezken kalan dakikalarda da gol olmayınca mücadele 3-0 Manchester City'nin galibiyeti ile sonuçlandı.
MANCHESTER CITY PUANINI 75 YAPTI
Arsenal lig tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında 3 gol yerken bu sonucun ardından Manchester City puanını 75 yaparken Arsenal 45 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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