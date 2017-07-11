MANCHESTER CİTY İLE ANLAŞAN DANİ ALVES, SON DAKİKA KARARIYLA PSG'YE GİTTİ
Juventus'tan ayrılan ve Manchester City ile her konuda anlaşma sağlayan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, son dakikada kararından vazgeçip Fransa devi PSG'ye transfer oldu.
Brezilyalı yıldız Dani Alves, Manchester City'ye transfer olmaktan son dakika kararıyla vazgeçti ve PSG'ye katılma kararı aldı. Ailesiyle birlikte Paris'te bulunan 34 yaşındaki futbolcunun, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ESKİ HOCASINA ÇALIM ATTI
Juventus'la olan sözleşmesini feshettikten sonra, eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e transfer olması beklenen Daniel Alves, sürpriz bir çalımla PSG'yi tercih etti.
Le Parisien'in haberine göre; Brezilyalı sağ bek, akşam saatlerinde Paris'te bulunan Amerikan Hastanesi'nde takımın bir başka Brezilyalısı Marquinhos'la buluştu ve ardından sağlık kontrolünden geçti.
Yakın zamanda dünya evine girdiği yeni eşi Joana Sanz da Instagram hesabından Paris'te olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı. 34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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