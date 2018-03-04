MANCHESTER CİTY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
İngiltere Premier Ligde Manchester City, evinde Chelsea'yi Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
İngiltere ligini açık ara önde götüren Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi City, Bernardo Silva'nın 46. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
CITY ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Puanını 78'e yükselten Manchester City, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Liverpool'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Chelsea, 53 puanda kaldı.
59 puanı bulunan Manchester United, haftanın kapanış karşılaşmasında yarın Crystal Palace'a konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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