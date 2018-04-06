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Manchester City Teknik Direktörü: Pogba Ve Mkhitaryan'ı Bana Teklif Etti
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Manchester City Teknik Direktörü: Pogba ve Mkhitaryan'ı Bana Teklif Etti

MANCHESTER CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ: POGBA VE MKHİTARYAN'I BANA TEKLİF ETTİ

Manchester City Menajeri Pep Guardiola Ocak ayında Manchester United'la sorunlar yaşayan Paul Pogba'yla Arsenal'e giden Mkhitaryan'nın kendisine teklif edildiğini duyurdu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Manchester City Teknik Direktörü: Pogba Ve Mkhitaryan'ı Bana Teklif Etti(10/10)6

Manchester United'ın rekor transferi Paul Pogba ile menajer Jose Mourinho arasında soğuk rüzgarlar estiği İngiliz basınını yansıdı. Fransız oyuncunun, Mourinho ile anlaşamadığı ve takımdan ayrılmak istediği haberleri çıktı. Bu haberleri doğrular bir açıklama ise Manchester City Menajeri Pep Guardiola'dan geldi. Guardiola, gündemle ilgili konuşurken; Pogba'nın menajerinin Fransız oyuncuyla birlikte United'ın eski orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ı kendisine teklif ettiğini açıkladı.

POGBA: NE DEDİN?

Manchester derbisinden sadece 24 saat öncesi açıklama yapan Guardiola, "İki ay önce O, (Mino Raiola; Pogba ve Mkhitaryan'ın menajeri) ikisini bana teklif etti. Pogba inanılmaz bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu" diye konuştu.

Guardiola'nın bu açıklamalarına Paul Pogba'dan yanıt gecikmezken, instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Ne dedin?" sorusunu sordu.

"BENİM GİBİ BİR KÖPEĞE OYUNCULARINI GETİRMESİN"

Guardiola, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren ve "korkak, bir köpek" diyen Raiola'ya karşı açıklamalarını sürdürürken, alaycı bir şekilde "O (Raiola) oyuncularını korumalı ve benim gibi bir köpeğe onları getirmemesi gerektiğini bilmeli" diye konuştu.

"Beni köpeklerle kıyaslaması kötü bir şey." diyen Guardiola, "Köpeklere saygı duymalı. Sonunda, insanlar benim sırrımı öğrendi. Ben kötü birisiyim ve korkağım. İyi birisi değilim ve onun oyuncuları daha iyilerle oynamalı. Ancak benim üs düzey bir menajer olduğumu söyledi. Bunun için teşekkür ediyorum(?)" ifadeleriyle de alaycı söylemlerini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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