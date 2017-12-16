MANCHESTER CİTY, TOTTENHAM'I 4-1 YENDİ, GALİBİYET SERİSİNİ 16 MAÇA ÇIKARDI
Premier Ligin 18. Hafta maçında Manchester City, Tottenham'ı sahasında 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
Premier Ligin 18. Hafta mücadelesinde lider Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırladı.
PERDEYİ İLKAY GÜNDOĞAN AÇTI
Son haftaların formda ismi David Silva özel işleri nedeniyle maç kadrosunda yer almazken onun yerine İlkay Gündoğan ilk 11'de çıktı.
Maçın 14. dakikasında Sane'nin kullandığı kornerde kafayı vuran İlkay attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
DE BRUYNE ŞOV YAPTI
Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen City birçok pozisyona girerken ikinci gol ancak 70'te geldi. Hızlı ataktan sol çaprazdan kaleye doğru sokulan De Bruyne topu soluna çekip sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı ve skor 2-0 oldu.
76'da Vertonghen'in De Bruyne'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Gabriel Jesus topu direğe nişanladı. Seken topta ise Sterling üstten auta vurdu.
80 ve 90'da ise sahneye Sterling çıktı ve attığı iki golle farkı dörde çıkardı.
Son söz ise Eriksen'den geldi. Böylece Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
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