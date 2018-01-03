Manchester City, Watford Engelini Rahat Aştı
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Manchester City, Watford engelini rahat aştı

MANCHESTER CİTY, WATFORD ENGELİNİ RAHAT AŞTI

Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City evinde konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 08:20
Puan Ver : Manchester City, Watford Engelini Rahat Aştı(5/10)1

Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi.

Manchester City mücadelenin henüz 38. saniyesinde Raheem Sterling ile öne geçmeyi başardı.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Kabasele'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla girildi.

GRAY FARKI 2'YE İNDİRDİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında sahneye çıkan Agüero, skoru 3-0'a getirdi. Son sözü Watford'dan Gray 82. dakikada söyledi ve Manchester City, Watford'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 62'ye çıkardı. Watford ise 11. mağlubiyetini alarak 25 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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